Pai e filho foram sepultados em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, na terça-feira (Reprodução/TV Anhanguera e Facebook de Eduardo Caixeta)\nPai que morreu com o filho em praia de Natal, no Rio Grande do Norte, estava na capital potiguar em uma viagem em família para comemorar o aniversário de 15 anos da filha. Edmar Vieira, de 58 anos, e Eduardo Caixeta Braz, 24, se afogaram no mar de Ponta Negra, no sábado (18). Uma parente das vítimas, Eliene Caixeta, contou que a comemoração aconteceu na sexta-feira (17).\nDe acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte (CBMRN), guarda-vidas que atuavam no local foram acionados e conseguiram retirar pai e filho da água. Edmar Vieira recebeu manobras de reanimação ainda na faixa de areia, mas não resistiu e teve a morte confirmada no local.