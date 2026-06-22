Reservatório em que os dois homens foram encontrados e Maria Fernanda, menina que morreu em fazenda (Divulgação/ Corpo de Bombeiros Militar e Reprodução/ TV Anhanguera)\nO pai, Carlos Antônio Dorneles Roldão, de 60 anos, tentou salvar o filho, Carlos Junior Dorneles de Jesus, de 30, após ele ficar preso dentro de um tanque de leite durante um procedimento de limpeza. No entanto, ambos morreram asfixiados em decorrência da falta de oxigênio e do acúmulo de gases no interior da estrutura. As informações foram repassadas por familiares ao Corpo de Bombeiros. A tragédia ganha contornos ainda mais dramáticos porque as vítimas eram tios de Maria Fernanda Cândido da Rocha, a menina de 2 anos encontrada morta em uma fazenda vizinha após passar dois dias desaparecida.\nO caso ocorreu na última sexta-feira (19), na Fazenda Paraíso, em Doverlândia, no oeste de Goiás, apenas dois dias depois de Maria Fernanda ter sido localizada sem vida, após cerca de 48 horas de buscas. Carlos Junior era casado com uma tia paterna da criança.