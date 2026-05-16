-Vídeo onças na fazenda onde ocorreu o ataque (1.3410287)\nOs pais da menina de 8 anos que foi atacada por uma onça-parda na volta de uma trilha na região da Chapada dos Veadeiros, conseguiram espantar o animal e salvar a filha. Segundo o turista Luiz Maurício Oliveira, o grupo ouviu um barulho forte vindo de uma árvore pouco antes da onça pular sobre a criança.\nA gente ouviu um barulho muito forte, de uma árvore balançando muito e foi a hora que a onça atacou a criança. A menina saiu correndo e a onça foi atrás. Foi tudo muito rápido. A onça atacou a criança, ela começou a chorar, o pai foi para cima defendendo a filha com uma mochila, depois veio a mãe também. Todo mundo se misturou ali, assustou a onça e ela foi embora”, contou.\nO ataque aconteceu na tarde de quinta-feira (14), na Cachoeira do Cordovil, na Fazenda Volta da Serra, em Alto Paraíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.