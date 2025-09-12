Os pais de Marcus Phelipe de Souza Almeida, de 27 anos, anunciaram que vão recorrer do arquivamento do inquérito pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), que investigou a morte do mecânico. Ele foi baleado por um policial militar durante perseguição após tentativa de fuga de uma blitz da Balada Responsável, no Jardim Itaipu, região sudoeste de Goiânia. A família alega que houve falhas na investigação e cobram justiça no caso.\nO arquivamento pelo MP-GO ocorreu na terça-feira (9). O terceiro sargento Fellipe Mecenas de Oliveira Lima, de 35 anos chegou a ser indiciado pela Polícia Civil. Entretanto, para a promotora Elissa Tatiana Pryjmak, da 29ª Promotoria de Justiça da comarca de Goiânia, não houve elementos suficientes para afirmar que o policial militar de fato cometeu um crime.