Agrupamentos de crianças da educação infantil em Goiânia passaram a ter dois alunos a mais neste segundo semestre do ano, de acordo com pais e profissionais que atuam nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs). A medida contraria o regimento do Conselho Municipal de Educação (CME), editado em abril deste ano, atualizando o documento que tinha sido criado em 2016, e que traz as quantidades máximas de crianças por salas e por professor e auxiliar. Por exemplo, salas que deveriam ter 18 alunos, como no caso dos agrupamentos de 2 anos a 2 anos e 11 meses, passaram a ter 20 crianças, com a mesma quantidade de professores e auxiliares.\nPai de um menino de 3 anos que está matriculado no Cmei Deputado Solon Batista Amaral, Thiago Falcão, conta que seu filho está no local desde os 7 meses e havia um máximo de 18 crianças por turma. “A Prefeitura aumentou o número de vagas de 18 crianças para 22 crianças por agrupamento para tentar suprir a carência de vagas”, conta.