Eliane Moreira e Cássio Neves com o pequeno Ian (Reprodução / TV Anhanguera / Instagram Eliane Moreira)\nOs jornalistas Eliane Moreira e Cássio Neves viveram dias de apreensão e esperança até finalmente levarem o primeiro filho, Ian, para casa. O bebê nasceu prematuro por consequência de uma anemia severa e precisou ficar internado por 20 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal.\nEliane, que é repórter da TV Anhanguera, relatou que a gravidez transcorria sem complicações até o dia do parto, que aconteceu no dia 20 de agosto. Na ocasião, chegou a trabalhar normalmente até o fim do expediente e foi surpreendida pela notícia de que precisaria antecipar o nascimento do filho.\nEu perdi minha mãe há três anos, e tudo o que eu pensava era que ia perder o meu filho. Tive muito medo e chorava muito”, contou em entrevista à TV Anhanguera.