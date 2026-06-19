Pais de alunos que estudam em escolas nas avenidas T-2 ou T-30 reclamam das mudanças no trânsito no Setor Bueno, em Goiânia. Eles afirmam que são multados enquanto aguardam para entrar ou sair do estacionamento da escola, mesmo permanecendo por pouco tempo. Isso porque foram implatadas algumas restrições e não é mais permitido parar e estacionar nessas avenidas. Veja abaixo as novas regras:\nAvenida T-55: proibido parar e estacionar em toda a extensão da via;\nAvenida T-30: proibido parar e estacionar no lado direito da via;\nAvenida T-3 (entre a T-55 e a T-10): proibido parar e estacionar no lado esquerdo da via;\nAvenida T-10: proibido parar e estacionar apenas na primeira quadra, entre a T-3 e a T-2.\nA partir da T-2, é permitido estacionar em ambos os lados da pista.\nAo POPULAR, a advogada Marina Souza disse que está inviável levar e buscar os filhos na escola.