Quando o bartender e mixologista Benício Calaça, de 41 anos, decidiu usar as redes sociais como um instrumento de trabalho também tomou a decisão de deixar de postar fotos com os filhos em suas contas. Ele é pai de uma menina, de 11 anos, e de um menino, de 9. “Ocultei as fotos. Não acho que faz sentido mostrar a rotina deles. São muito crianças e eu trabalho com um público que envolve o consumo de bebida alcoólica”, comenta Benício, que se preocupa em não exibir a imagem dos filhos na internet.\nEm meio ao avanço da exposição de crianças e adolescentes na internet, ainda existem pais e mães que optam por preservar a figura dos filhos. Frente ao debate público sobre os malefícios da adultização, O POPULAR conversou com algumas dessas pessoas e o consenso entre elas é pela necessidade de proteger o direito à privacidade das crianças e adolescentes.