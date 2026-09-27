-VÍDEO: Casa da Glória Pires, em Goiânia (1.3460039)\nReferência em sofisticação, decoração, design e arquitetura modernista dos anos 1980, a propriedade de quase 6 mil metros quadrados chama a atenção em Goiânia. Localizada no Setor Bueno, uma das regiões mais valorizadas da capital, a mansão pertence à atriz Glória Pires e ao cantor Orlando Morais. Adquirido pelo casal em 2005, o imóvel tornou-se, ao longo dos anos, palco de importantes mostras de arquitetura e decoração na cidade.\nCom projeto assinado pelo arquiteto Eduardo Simões entre o fim dos anos 1970 e o início dos anos 1980, a residência tem cerca de 1,4 mil m² de área construída e chegou a reunir mais de 70 ambientes. Além dos espaços amplos, a casa se destaca pela integração com a natureza: concreto aparente, madeira, metal e grandes panos de vidro compõem a estrutura, que valoriza a entrada de luz natural e a circulação de ar.