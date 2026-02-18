Pancadas de chuva podem ocorrer nos próximos dias (Wesley Costa/O Popular)\nAs chuvas retornam em Goiás nos próximos dias de fevereiro, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). O tempo chuvoso começa na quarta-feira (18) e se intensifica nos dias seguintes.\nA primeira quinzena de fevereiro foi marcada pela instabilidade no tempo, com pancadas de chuva. Houve adversidades nesse período, como no último dia 10, quando a cidade de Catalão registrou 50 milímetros de chuva e explosões de transformadores. Em Goiânia, a Marginal Botafogo precisou ser interditada mais uma vez.\nAndré Amorim, gerente do Cimehgo, indicou instabilidade de chuvas até o final do mês. “Teremos chuvas irregulares em várias regiões de Goiás e em municípios como Goiânia, Anápolis, Senador Canedo e Aragarças”, destacou, acrescentando sobre a umidade vinda do Norte do país, responsável pelas chuvas em Goiás.