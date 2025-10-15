Papa Leão recebendo a imagem do Divino Pai Eterno do padre Marco Aurélio (Divulgação / Santuário Pai Eterno)\nO papa Leão XIV ganhou uma imagem do Divino Pai Eterno do Reitor da Basílica de Trindade Marco Aurélio Martins Silva. A entrega da homenagem aconteceu durante uma audiência geral no Vaticano, em Roma. O padre retornará para Goiás nesta quinta-feira (16).\nDurante a audiência, tive a graça de entregar ao Papa Leão uma imagem fac-símile do Divino Pai Eterno, que representa a fé e a devoção do povo goiano”, informou o padre Marco Aurélio.\nA entrega da escultura foi realizada na última quarta-feira (8). Segundo o padre, no momento da entrega da imagem, ele disse ao Papa Leão XIV que a homenagem expressa a fé do povo em Trindade. Ele também lembrou que a igreja no estado de Goiás “acolhe milhares de romeiros há mais de 185 anos”.