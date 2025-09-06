A Justiça não viu nenhuma ilegalidade ou ato lesivo aos cofres públicos na compra sem licitação de 5 mil livros motivacionais ao custo de R$ 1.228 cada pela Prefeitura de Goiânia em junho de 2024, no final da gestão do prefeito Rogério Cruz (SD). A juíza Raquel Rocha Lemos, da 3ª Vara da Fazenda Pública Municipal e Registros Públicos, negou pedido do ex-vereador Telêmaco Borba (Novo) para que os responsáveis pela aquisição devolvessem ao município o valor do suposto prejuízo com a contratação.\nA compra, que teve um custo total de R$ 6,14 milhões, foi revelada em outubro pelo POPULAR. Em fevereiro deste ano, o jornal mostrou com exclusividade que 4.862 exemplares do livro motivacional estavam encalhados em um almoxarifado da antiga Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social (Sedhs), órgão que foi responsável pela aquisição. Ainda no ano passado, a assessoria da então titular da Sedhs, Luanna Shirley de Jesus Sousa, havia informado que todos os livros já haviam sido distribuídos para servidores municipais.