A Prefeitura de Goiânia vai pagar metade do aluguel por até três anos para até 3 mil famílias que aceitem se mudar para um imóvel no Setor Central que esteja cadastrado no projeto Morar no Centro. Estas residências – que também serão isentas do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) pelo mesmo período – precisam estar há pelo menos um ano sem uso ou terem sido espaços que originalmente tinham outro fim, como quartos de hotéis, mas que tenham passado por adaptação para servir de moradia. A previsão é de que o programa já seja implantado neste semestre.\nO programa é visto como de ocupação do Centro e não de cunho social. O objetivo é atrair novos moradores para o bairro, estimular o desenvolvimento de atividades econômicas e culturais por ali e, consequentemente, facilitar a implantação de outros projetos de revitalização da região. Desde o começo da gestão, o prefeito Sandro Mabel (UB) tem dito que é possível aumentar a população do Setor Central dos atuais 9 mil moradores para 25 mil. Caso esse programa atinja seus objetivos, o total de habitantes na região dobraria.