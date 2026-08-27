A Polícia Civil considerou que o guarda civil Jefferson Passos de Fonseca atuou em legítima defesa na abordagem feita por uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) de Senador Canedo que resultou na morte do aposentado José de Moura, de 78 anos. Na madrugada de 5 de junho, uma sexta-feira, quatro guardas civis entraram na residência do idoso alegando que ele era procurado por uma tentativa de homicídio ocorrida horas antes na cidade e, durante a ação, o acertaram primeiro com uma arma de choque, e, em seguida, Jefferson efetuou os disparos com uma arma de fogo que mataram o aposentado.\nO caso chamou a atenção na época após se espalhar na internet um vídeo feito pela filha de José de Moura, por meio de um celular, mostrando ela dentro da casa, mas não no quarto onde estavam o pai e dois agentes e ela gritando para ele se entregar com calma, depois se desesperando e saindo do imóvel quando ouve o barulho da arma de choque e o primeiro disparo. Em depoimento na delegacia, ela diz ter ouvido o pai afirmando que só se entregaria para a Polícia Militar, depois, ao ouvir uma sirene, ele dizendo que ia sair do quarto, mas na sequência, um dos guardas dispara o taser e José de Moura grita: “ai, desgraça!”.