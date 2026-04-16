Em setembro do ano passado, o prefeito Sandro Mabel (UB) anunciou a retomada das obras do viaduto da Avenida Leste-Oeste com a Avenida Castelo Branco, que estavam paradas desde julho de 2024. Porém, mesmo com o anúncio do acordo com a empresa BK Infraestrutura, que havia iniciado o projeto em 2023, ainda não houve serviços no local. Nesta semana, a Prefeitura finalizou acordo de desapropriação em dois imóveis na região, sob o argumento de que “a necessidade de intervenção do Poder Público para o propósito desta desapropriação é assegurar a execução das obras do complexo viário da Avenida Leste-Oeste com Avenida Castelo Branco”.\nAssim mesmo, não há previsão de retomada dos serviços no local. Procurada pelo POPULAR, a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) não se manifestou sobre as desapropriações e nem mesmo sobre a situação do viaduto com as obras paralisadas. Até então, a necessidade de desapropriações no local era usada como argumento para a não continuidade da obra. Nesta ocasião, foi desapropriado o lote 10 da Quadra 29-A, do Bairro Rodoviário, sendo o valor total da indenização o montante de R$ 711.930,94 pela área de 416,85 metros quadrados (m²). Outro lote situado na Avenida Castelo Branco, no lote 14 da mesma quadra 29-A do Bairro Rodoviário, terá como indenização o montante de R$ 131.551,78 por 75,95 m².