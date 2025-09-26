-Queda paraquedista (1.3317291)\nUm paraquedista do Exército Brasileiro caiu e ficou preso em uma fiação de alta tensão em Anápolis, no centro goiano. Segundo os bombeiros, o acidente ocorreu durante um salto de treinamento, que acabou dando errado devido à mudança do vento. Apesar do susto, o militar sofreu apenas ferimentos leves e não precisou ser levado ao hospital. O caso aconteceu na noite dessa quinta-feira (25) na Rua Jamil Aidar, no Setor São Sebastião (assista acima).\nO vídeo começa mostrando o militar no chão, próximo ao local da queda. Depois, equipes da Equatorial aparecem retirando o paraquedas da fiação. Segundo a concessionária, o fornecimento de energia precisou ser interrompido por algumas horas, mas foi normalizado no final da noite (leia a nota na íntegra ao final da matéria).