Ponte Quincas Mariano, que fica sobre o Rio Paranaíba, na divisa entre Goiás e Minas Gerais (Divulgação / Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais)\nA ponte Quincas Mariano, sobre o Rio Paranaíba, será interditada parcialmente a partir do dia 15 de julho. Segundo a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), nesta intervenção, o trânsito vai funcionar no sistema "pare e siga". Em 1° de agosto, começará um bloqueio total, que deve durar por até um ano. As obras de reforma da estrutura, que fica na divisa entre Goiás e Minas Gerais, devem custar quase R$ 25,9 milhões. Com isso, os desvios indicados pela Goinfra são:\nSaindo de Corumbaíba\nCorumbaíba - Nova Aurora - Cumari - Araguari (MG)\nCorumbaíba - Buriti Alegre - Itumbiara - Tupaciguara (MG) - Araguari (MG)\nSaindo de Goiânia