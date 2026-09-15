-GRANIZO (1.3456250)\nUma forte chuva de granizo deixou a paisagem coberta de branco e chamou a atenção na zona rural de Chapadão do Céu, no Sudoeste de Goiás. Imagens feitas por motoristas que passaram pelo local mostram a quantidade de gelo, que parecia com neve, no chão (assista acima). Conforme apurado pela TV Anhanguera, apesar da intensidade da tempestade e do susto provocado pelo tamanho das pedras de gelo, não houve registro de estragos no município.\nMotoristas relataram que a intensidade da precipitação obrigou condutores a aguardar dentro dos veículos às margens das vias rurais. Uma moradora seguia para uma fazenda com a família quando se deparou com a área coberta. Ela relatou que, de longe, acreditou que se tratava de neblina, mas surpreendeu-se ao constatar o grande volume de gelo acumulado ao longo da paisagem.