A revitalização do Parque da Serrinha Jornalista Jaime Câmara, localizado no Setor Serrinha, começou nesta terça-feira (22) e contará com obras estruturais de implantação, urbanização e adequação. A previsão é que o local fique fechado à visitação pelos próximos 12 meses, período em que a empresa vencedora da licitação, Marsou Engenharia, fará intervenções de terraplanagem, pavimentação e drenagem no local, além de novas instalações elétricas e de iluminação.\nPrevista para começar em junho deste ano, a revitalização demorou pouco mais de dois meses para iniciar. Durante o primeiro dia, O POPULAR visitou o local e presenciou a primeira etapa da obra sendo realizada, que consiste na demolição das edificações existentes que ocupam o cume do morro, onde é possível ter a visão panorâmica de parte de Goiânia e de Aparecida.