População anexou placas de aviso no local (Diomício Gomes / O Popular)\nO parque infantil da Praça das Artes, no Jardim Goiás, em Goiânia, foi interditado após a areia apresentar contaminação por bicho geográfico. A larva que provoca a infecção na pele surge em decorrência de dejetos produzidos por cães e gatos, segundo os médicos. A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) informou que uma equipe realizou nesta quarta-feira (15) a troca da areia existente por 10 metros cúbicos de areia lavada.\nO espaço infantil está localizado na Rua 71. Conforme informações apuradas pelo repórter fotográfico do POPULAR Diomício Gomes, a área deixou de ser frequentada há três meses quando crianças tiveram sintomas dermatológicos. A própria população anexou placas nas grades com a mensagem: “Areia contaminada com verme geográfico”.