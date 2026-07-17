A partir de outubro, o Parque Mutirama, no Setor Central, será reaberto ao público e voltará a cobrar ingresso. A entrada inteira custará entre R$ 15 e R$ 20. Estudantes da rede municipal de ensino e famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) terão gratuidade. A medida busca restringir o acesso de pessoas desacompanhadas de crianças ao parque. Fechado desde março de 2025, o Mutirama iniciará, nesta sexta-feira (17), uma fase de pré-abertura, com visitas gratuitas e programadas de estudantes da rede municipal de ensino. Ao todo, serão disponibilizadas 22 atrações às crianças.\nEm 2017, o ingresso do Mutirama custava R$ 16 a entrada inteira. Em julho daquele ano, um incidente provocado por uma falha que partiu o eixo central do brinquedo giratório Twister, que deixou 13 pessoas feridas, levou à suspensão do funcionamento do local. Em junho de 2019, o espaço foi reaberto pelo então prefeito Iris Rezende (MDB) com entrada gratuita. O parque também ficou fechado durante parte dos dois anos seguintes em razão da pandemia de Covid-19. Quando retomou o funcionamento, o acesso era condicionado à doação de 1 quilo de alimento não perecível.