Quando se viaja pela primeira vez para uma cidade litorânea, uma sensação inesquecível é, de repente, começar a sentir uma brisa diferente, de características únicas: o vento mais “frio”, o ar mais “puro”. É sinal de que a praia e o mar estão próximos. Guardadas as proporções, é o que também acontece por aqui, no interior do Brasil, em determinadas situações ambientais. Em Goiânia, quando um parque se avizinha, a sensação é de que a temperatura muda para algo mais ameno.\nO que era impressão se tornou uma pesquisa, que está sendo desenvolvida como objeto do mestrado do geógrafo Yan Silva Vargas, dentro do Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGeo) da Universidade Federal de Goiás (UFG). E a sensação tem um nome: ilha de frescor. “Análise das ilhas de frescor de superfície em parques urbanos de Goiânia (GO) em 2025” é o título provisório do estudo até a defesa da dissertação, prevista para o início do próximo ano.