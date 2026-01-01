-tRIGÊMEOS (1.3356153)\nDurante o parto de trigêmeos em Anápolis, a equipe médica se surpreendeu ao perceber que dois deles nasceram empelicados, ou seja, envoltos pela bolsa amniótica. Em entrevista ao POPULAR, Walter Mendes Júnior, pai dos bebês, contou que o fenômeno é muito raro e não traz nenhum problema para a saúde. “É uma graça muito grande”. (veja o vídeo acima).\nSegundo o médico obstetra do parto, Ricardo Resende, o parto empelicado é raro, no entanto não há riscos para os bebês. "Em algumas situações é indicado para proteger os bebês, evitando algumas transmissões de infecções da mãe para o bebê. Nesses caso apenas coroou o trabalho da equipe com um empelicado duplo", afirma.\nOs bebês João Miguel Mendes Caiado, José Rafael Mendes Caiado e Pedro Gabriel Mendes Caiado, são gêmeos univitelinos (idênticos) e nasceram prematuros, com 29 semanas e seis dias, mas segundo o pai, tudo correu bem.