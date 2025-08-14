-ATROPELA PASSAGEIRA (1.3300039)\nUma passageira de uma moto morreu após ser atropelada e arrastada por um carro de luxo na Avenida Deputado Jamel Cecílio, no Setor Sul, em Goiânia. Imagens de uma câmera de monitoramento, obtida pela TV Anhanguera, mostraram o momento que a Mercedes-Benz bateu na traseira da moto no lado direito da pista (veja a imagem acima). O motorista permaneceu no local, de acordo com a Polícia Civil (PC).\nO acidente aconteceu por volta das 17h50 desta quarta-feira (13). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encontrada caída de costas no chão, com múltiplas fraturas já em parada cardiorrespiratória. Os militares, com apoio de outras equipes de resgate, realizaram manobras de reanimação por cerca de 30 minutos, mas não houve sucesso, e o óbito foi confirmado no local.