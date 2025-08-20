Maria Luiza Cardoso de Souza, vítima de acidnete em Goiânia (Reprodução/Facebook)\nMaria Luiza Cardoso de Souza, de 21 anos, que morreu após ser atropelada e arrastada por um carro de luxo em Goiânia era alegre e temente a Deus, segundo a família. Ele estava com o marido quando uma Mercedes-Benz bateu na traseira da moto do casal. Ao POPULAR, a madrinha do marido da vítima contou que Maria Luiza deixou um filho de apenas 8 meses e planejava comprar a casa própria. A Polícia Civil investiga o caso.\nEla era uma menina maravilhosa, alegre, amava a vida, amava família, temente a Deus. Uma mulher guerreira trabalhava, levava o filho para o serviço. Tinha planos de comprar sua casa e ver o filho crescer, vê-lo se formar. Estava fazendo os preparativos do aniversário de 1 ano do pequeno Isaque”, disse Renata Tasse.