Djenifer Lopes Meirelles, de 28 anos, que morreu abraçada ao filho autista (Reprodução/TV Anhanguera e Reprodução/Redes sociais)\nDjenifer Lopes Meirelles, de 28 anos, uma das três vítimas fatais do tombamento de um ônibus na GO-060, em Iporá, foi encontrada abraçada ao filho. Segundo a família, ela viajava de Barra do Garças (MT) para Iporá, no oeste goiano, para que o filho, que é autista, fizesse exames. O menino sobreviveu e já está em casa com familiares.\nMorreu protegendo seu filho do impacto. Ela ficou por cima dele para proteger ele”, disse a irmã Cecília Lopes.\n-Web: Passageira que morreu após ônibus tombar foi encontrada abraçada ao filho autista (1.3332652)\nO capitão Salathyel Gomes, do Corpo de Bombeiros de Iporá, que participou do resgate, confirmou a informação e descreveu a cena como "uma das mais tristes". Segundo ele, o menino, que usava um crachá de identificação de autismo, foi acolhido no hospital até a chegada da avó, que o buscou em Barra do Garças.