- acidente_t10_goiania.mp4 (1.3423840)\nUm motociclista morreu após ser atropelado por um ônibus nesta sexta-feira (19), na Avenida Mutirão, em Goiânia. Equipes da Polícia Militar (PM) e da Polícia Científica (PCI) realizaram a perícia no local. De acordo com o último comunicado da Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET), a via chegou a ficar parcialmente interditada na altura da Avenida T-10, sentido Campinas, mas o trânsito já foi liberado. Ao POPULAR, um familiar contou que ele tinha uma deficiência no pé e assim que ele desceu da moto, ele se desequilibrou e caiu.\nAo POPULAR, a Polícia Científica (PCI) informou que a equipe saiu para atender a ocorrência, mas ainda não retornou. O POPULAR procurou também a PM, e até a finalização da matéria, não teve nenhum retorno. Ao POPULAR, o delegado Paulo Ludovico Evangelista, responsável pelo caso, informou que as investigações seguem em andamento.