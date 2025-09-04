-ASSESSOR_CABINE_AVIAO_DEPUTADO (1.3308101)\nUm dos passageiros gravou de dentro da cabine o momento em que o avião com o deputado estadual do Mato Grosso, Carlos Avallone (PSDB), fez um pouso forçado em Aragarças, na região Oeste de Goiás. No vídeo, mostra o assessor do parlamentar, João Victor Uliano, apreensivo e segurando uma das portas que estava semiaberta, e o piloto tentando tranquilizá-los, até que o pouso é concluído (veja acima).\nO acidente aconteceu na manhã de quarta-feira (3), após o trem de pouso apresentar problema, segundo o capitão dos bombeiros Marcel Bueno Santana. Ao POPULAR, o assessor, que gravou o vídeo, disse que apesar do susto, eles confiaram na experiência do piloto que conseguiu acalmá-los.\nNo momento, eu estava bem tranquilo. O comandante e piloto Lucas passou toda a confiança para a gente, e a gente estava bem tranquilo, entendeu? Bem confiante que ia dar tudo certo”, afirmou João.