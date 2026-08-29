Um passageiro de 70 anos morreu dentro de um ônibus da empresa Guanabara após o veículo chegar à Rodoviária do Distrito Bezerra, às margens da BR-020, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. O caso ocorreu na sexta-feira (28).\nSegundo a Guanabara, o homem foi encontrado sem sinais vitais após a chegada do ônibus, que fazia a linha Natal (RN)–Goiânia (GO), via Pombal. O motorista acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e as autoridades policiais, que compareceram ao local.\nPoliciais quebram vidro para salvar bebê que estava trancado sozinho dentro de carro, em Trindade; vídeo\nApós 11 anos, motolâncias voltam em setembro para reforçar Samu em Goiânia\nServidor público morre aos 21 anos em acidente entre três veículos na BR-158\nÀ Polícia Civil de Goiás (PCGO), o motorista comunicou a morte do passageiro. A ocorrência foi registrada como morte natural. A corporação não informou a identidade da vítima nem as circunstâncias que antecederam o falecimento.