Ao POPULAR, foi informado que os veículos envolvidos no acidente eram um Audi branco e uma carreta. (Reprodução/ Corpo de Bombeiros)\nUm passageiro morreu após um acidente que deixou um carro partido ao meio na GO-080, entre os municípios de Nerópolis e Petrolina de Goiás, na Região Metropolitana de Goiânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBM-GO), a corporação prestou atendimento a outra vítima, enquanto o ocupante do automóvel já foi encontrado sem sinais vitais.\nOs militares realizaram a sinalização de segurança na via até a chegada das autoridades policiais. Ao POPULAR, foi informado que os veículos envolvidos no acidente eram um Audi branco e uma carreta.\nEngenheiro civil que morreu em acidente na GO-020 também era coordenador de tênis e 'deixou sua marca na história'\nVeja rotas alternativas durante obras na GO-020 entre Goiânia e Bela Vista