-Vídeo (1.3459799)\nO passageiro que filmou o momento em que um dos motores de um avião da Gol pegou fogo durante a decolagem, na noite desta quarta-feira (23), contou sobre o desespero vivido dentro da aeronave. O médico veterinário Pedro Cavalcante estava próximo à asa do avião e registrou o momento da explosão no voo G3 1747.\nEm entrevista à TV Anhanguera, Pedro contou que a explosão foi muito forte e que o fogo subiu rapidamente. Segundo ele, a situação aconteceu em poucos segundos e alguns passageiros começaram a gritar.\nHouve uma explosão muito forte e eu estava bem perto da asa. Então, aquele fogo subiu todo. Na hora, você fica sem atitude. É muito rápido”, contou.\nAvião pega fogo na decolagem e Aeroporto de Goiânia é fechado\nAvião teve falha em motor, o que causou faíscas, diz companhia aérea