Passageiros de um helicóptero que fez um pouso de emergência em Itapiúna (CE), a 110 km de Fortaleza, foram alvos de um assalto nesta quinta-feira (20).
O pouso da aeronave em um campo de futebol foi filmado por moradores do distrito de Palmatória. Logo após pousar, criminosos se aproximaram do helicóptero e renderam os passageiros.
Ainda não há informações sobre o que provocou o pouso emergencial nem sobre quantas pessoas estavam a bordo no momento do assalto. Ninguém foi preso até o momento.
Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Ceará disse que foram recuperados pertences pessoais dos passageiros, e uma motocicleta que pode ter ligação com os assaltantes foi apreendida.