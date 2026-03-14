-vídeo (1.3385543)\nOs passageiros de um ônibus da linha 909, na região metropolitana de Goiânia, que presenciaram o motorista interromper o trajeto para permitir o transporte de uma motocicleta dentro do coletivo demonstraram surpresa e desconforto com a cena incomum. O incidente ocorreu na última quinta-feira (12), próximo ao Terminal Bandeiras, e foi registrado em vídeo pelos usuários. Nas imagens, o veículo motorizado aparece sendo posicionado entre os assentos dos passageiros, que chegaram a questionar: “A moto pagou passagem, moço?”.\nO motorista e o passageiro que transportava a moto não foram localizados para prestar esclarecimentos sobre a motivação da conduta.\nMoto é levada dentro de ônibus coletivo, em Goiânia; vídeo\nCom MotoGP, Goiânia terá 76 novas placas de sinalização turística\nTarifa de ônibus na Região Metropolitana de Goiânia pode subir por gastos com semáforos