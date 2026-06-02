-VÍDEO POP: Passageiros inusitados: cavalos são flagrados dentro de ônibus escolar no Tocantins (1.3417808)\nUm vídeo que mostra cavalos sendo transportados dentro de um ônibus chamou a atenção de moradores e internautas em Dois Irmãos do Tocantins, na região centro-oeste do estado. As imagens foram gravadas durante uma vaquejada realizada no município (Veja o vídeo acima).\nO vídeo, registrado pelo empresário Lucas Borges, mostra os animais acomodados no interior do veículo, que possui a palavra “escolar” escrita nas laterais. Em um dos trechos, também é possível ver uma criança dentro do ônibus, detalhe que gerou comentários nas redes sociais.\nA reportagem questionou o Departamento de Trânsito (Detran) sobre a possibilidade de transportar cavalos dentro de ônibus, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria.