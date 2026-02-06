A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) realizou nesta quinta-feira (5) a retirada de dez árvores comprometidas ao longo do percurso dos blocos de rua de pré-carnaval, que serão promovidos neste sábado (7) nos setores Bueno e Marista. O corte foi recomendado em parecer técnico da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma), que aponta presença de necroses, brocas e cupins nos exemplares, com risco de queda. Após as festividades, novos exemplares devem ser plantados nos espaços agora vazios.\nUm parecer técnico da Amma desta quarta-feira (4) aponta que equipes da pasta estiveram em vistoria com a Comurg nos trechos que devem receber tráfego de trios elétricos dos blocos programados para o fim de semana, verificando a necessidade de podas em galhos de árvores que estiverem invadindo a pista onde deve passar os veículos. Contudo, além da poda, técnicos da agência identificaram exemplares que, devido “ao estado fitossanitário que se encontram, com necroses, brocas, cupins, exsudação, indicando final de ciclo biológico”, poderiam colapsar.