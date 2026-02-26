Um pastor identificado como Luiz Gonçalves da Costa, de 62 anos, morreu depois de receber uma descarga elétrica enquanto fazia uma avaliação em um padrão de energia no centro de Porangatu, na região norte de Goiás.\nLuiz, que também exercia a função de pedreiro, trabalhava em uma obra quando foi acionado pela empresa para a qual prestava serviços para realizar uma avaliação elétrica. Segundo Luilma Menezes da Costa, filha de Luiz, a informação iniciaram que receberam foi de que Luiz tinha sofrido um acidente e que havia sido levado ao hospital.\n“Minha mãe se deslocou daqui com meus irmão, foram para o hospital e não encontraram ninguém com o nome dele lá. Meu irmão se desesperou e foi atrás do endereço onde falaram que tinha ocorrido o acidente. Chegando lá, o meu irmão já encontrou o meu pai dentro da ambulância, em óbito”, disse Luilma.