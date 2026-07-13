-Vídeo - Acidente moto pastor (1.3432397)\nO pastor Sebastião Jorge Rodrigues Cordeiro, de 56 anos, morreu após a moto que pilotava ser atingida por outra moto em Rio Verde, no sudoeste goiano. Segundo a Polícia Militar (PM), o condutor era um adolescente de 16 anos, que estava bêbado. As informações foram apuradas pelo repórter da TV Anhanguera, Diego Itacaramby, e o acidente foi registrado por câmeras de monitoramento (assista acima).\nO nome do adolescente não foi divulgado pela polícia. Assim, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa para pedir um posicionamento.\nO acidente ocorreu no último sábado (11) no cruzamento da Rua Osório Coelho de Moraes, no Jardim Goiás. De acordo com a PM, o pastor seguia pela via preferencial quando o adolescente desrespeitou o sinal de pare e invadiu o cruzamento, atingindo a vítima. As imagens mostram que, após a batida, os dois motociclistas foram arremessados para cima da calçada.