-Vídeo - Patriarca canta em festa de casamento (1.3414257)\nA família Adorno se reuniu neste domingo (24) em Goiânia para celebrar 70 anos de casamento dos patriarcas. João Ferreira Adorno Filho, de 92 anos, e Lurdes Alves Adorno, de 86, são considerados pelos familiares um casal exemplo de amor e companheirismo. Na comemoração das Bodas de Vinho, João emocionou os presentes cantando um modão (assista acima).\nNo vídeo, João aparece cantando "A Vaquinha", música do grupo sertanejo Trio Parada Dura. A apresentação foi realizada durante a cerimônia que reuniu 80 convidados, entre eles oito filhos, 19 netos e 20 bisnetos do casal. No encontro, que ocorreu em um salão de festas no Jardim Goiás, o patriarca aproveitou para agradecer.\nMuito prazer na presença de todos aqui. E eu fiquei muito emocionado e satisfeito por ver esta família reunida hoje aqui. E que Deus nos abençoe, que sempre nós vamos caminhando no rumo da felicidade. Amém!", expressou.