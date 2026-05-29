O Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV), as duas maiores facções criminosas do país, disputam rotas do tráfico, territórios e influência no sistema carcerário brasileiro.\nEnquanto o PCC foi criado no sistema penitenciário paulista, após o massacre do Carandiru, presídio desativado na zona norte de São Paulo, o CV domina o crime organizado no Rio de Janeiro desde a década de 1970.\nAs facções foram classificadas como organizações terroristas pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta quinta-feira (28).\nA decisão acontece após a visita do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, ao presidente Trump e outros membros do gabinete americano, como Marco Rubio, do Departamento do Estado, e JD Vance, vice-presidente dos EUA.\nApós visita de Flávio Bolsonaro, EUA determinam que CV e PCC são organizações terroristas