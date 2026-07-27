O peão Igor Rosa Lino, de 30 anos, foi esfaqueado ao tentar defender a irmã durante uma briga, em Mozarlândia, na região norte de Goiás. Segundo o peão, ele foi atingido após tentar defender a irmã de uma ameaça de agressão por parte de outro homem.\nAo POPULAR, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada como lesão corporal e o caso aconteceu na madrugada do último sábado (25), no pátio do Sindicato Rural de Mozarlândia, onde estava acontecendo uma competição de prova de laço.\nEm entrevista à repórter Rafaella Barros, o peão contou que o homem ameaçou bater na sua irmã e então foi conversar com ele. Nesse momento, eles começaram a agredir um ao outro e Igor foi esfaqueado.\nDe acordo com a Polícia Militar, o peão foi vítima de golpes de canivete e o agressor fugiu do local. Equipes da PM realizaram diligências e patrulhamento na região para localizá-lo, porém não conseguiram até a última atualização desta matéria.