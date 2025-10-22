O peão Kaiky Ferreira da Silva, de 18 anos, morreu após cair do touro durante um rodeio em Aparecida do Rio Doce, no sudoeste goiano. O jovem chegou a ficar cinco dias internado em um hospital, mas não resistiu. Segundo a Polícia Civil (PC), o acidente aconteceu na última quinta-feira (16), um dia depois do aniversário de Kaiky. Ele faleceu nessa terça-feira (21).\nO rodeio era um evento particular e não tem relação com a prefeitura. A reportagem pediu um posicionamento para os organizadores e aguarda retorno. A Polícia Civil vai investigar o caso.\n-Webstories - Peão morre após cair de touro durante rodeio em Aparecida do Rio Doce (1.3327241)\nRomeira morre após cair de morro onde subiu para rezar, diz Diocese de Uruaçu\nTurista morre após cair de altura de cerca de 50 metros na Chapada dos Veadeiros