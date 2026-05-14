O tráfego de veículos em sete vias nos arredores do Parque Agropecuário Dr. Pedro Ludovico Teixeira, na Nova Vila, ficará restrito durante a 79ª Pecuária de Goiânia, que se inicia nesta quinta-feira (14), diante da expectativa de fluxo de uma média diária de 30 mil veículos durante os dias de evento. Por conta disso, a Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET) divulgou uma operação especial com interdições de vias, que devem ocorrer apenas no fim da tarde dos dias de Pecuária, além de restrições de estacionamento nas proximidades do local.\nNeste ano, o evento está marcado para ocorrer entre esta quinta-feira (14) e o próximo dia 24, com entrada gratuita – assim como ocorreu em 2025. Diante disso, a expectativa da organização é que cerca de 600 mil visitantes passem pelo Parque de Exposições durante os oito dias de evento. Por conta disso, haverá restrições no trânsito especialmente após às 17 horas, diante de um maior fluxo de frequentadores durante a noite. Após esse horário, a Avenida Engenheiro Fuad Rassi, entre as avenidas 1 e Leste-Oeste, ficará parcialmente interditada, no sentido da via para quem vai rumo ao Centro.