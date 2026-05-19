A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou a cobrança de pedágio nas rodovias BR-060 e BR-452, que ligam Goiânia a Itumbiara, passando por Rio Verde, sob administração da concessionária Rota Verde. A arrecadação terá início no próximo dia 27. O modelo adotado é o sistema de livre passagem (free flow) ou pedágio eletrônico, que utiliza pórticos com sensores para identificação de veículos em movimento, sem a necessidade de paradas ou cancelas. A permissão da cobrança se deu em portaria da agência nacional nesta segunda (18) e dá um período de dez dias para a chamada “marcha branca”, com caráter pedagógico e sem cobrança de valores.\nCorreção: inicialmente, inicialmente, o POPULAR publicou que o início da cobrança do pedágio seria no dia 29 de maio, conforme informado pela concessionária. No entanto, na manhã desta terça-feira (19), a Rota Verde divulgou uma nova data, 27 de maio, que foi atualizada pela reportagem. A alteração, segundo a concessionária, ocorreu após esclarecimento da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).