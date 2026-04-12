Pórtico em ponto de pedágio é instalado na BR-060, em Acreúna (Fábio Lima / O Popular)\nO pórtico de pedágio com cobrança eletrônica instalado na BR-060, em Abadia de Goiás, na Região Metropolitana de Goiânia, deve afetar até 80% dos moradores da cidade, segundo o procurador-geral do município, Cássio Xavier. Conforme o representante municipal, a maior parte da população trabalha e busca por saúde e educação na capital.\n“Nós somos uma cidade dormitório ainda e isso atinge a população mais carente, que busca em Goiânia serviços de saúde, de educação e, sobretudo, emprego. Aqui não temos mais que cinco empresas de grande porte. A gente depende de Goiânia para trabalhar, para fazer uma cirurgia eletiva, para serviços em geral”, disse o procurador ao repórter do O POPULAR, Vandré Abreu.\nA cobrança do pedágio entre Abadia de Goiás e Goiânia, assim como no trecho entre Abadia e Guapó, deve ficar em R$ 3,90. A previsão é de que a tarifa passe a valer a partir de meados de maio, quando os moradores começarão a arcar com o custo diariamente. A data, no entanto, ainda depende de decisão da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), responsável também pela definição dos valores.