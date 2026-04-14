Praça de pedágio em sistema free flow deverá cobrar 3,90 para quem segue de Abadia em direção a Goiânia (Wildes Barbosa/O Popular)\nO valor cobrado pelo pedágio na BR-060, em Abadia de Goiás, na Região Metropolitana do estado, será de R$ 3,90. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), responsável pelos valores, decidirá a data da cobrança. Há uma previsão de que o valor passe a ser cobrado só a partir de maio deste ano.\nSobre os valores, a Rota Verde, responsável pela concessão, afirmou que as tarifas foram estabelecidas pelo Governo Federal. Ainda segundo a empresa, os impactos financeiros para os usuários serão reduzidos por meio do Desconto de Usuário Frequente (DUF), que prevê abatimento de até 90% para quem utilizar TAG.\nConforme publicou o POPULAR, a estrutura instalada na BR-060, na cidade, deve afetar 80% dos moradores do município, que serão impactados pela taxa. De acordo com Cássio Xavier, procurador-geral do município, Abadia de Goiás é uma cidade-dormitório porque muitas pessoas acabam buscando em Goiânia serviços de saúde, educação e emprego.