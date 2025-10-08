-POP_EstradaTerra_Pedagio_021025 (1.3319514)\nA cobrança de pedágio em uma estrada de terra, trecho da GO-454, entre Mozarlândia, cidade na região norte de Goiás, e Cocalinho, no Mato Grosso, que tem revoltado motoristas (veja vídeo acima), ocorre desde a construção de uma ponte no local, segundo a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra). Inclusive, a Goinfra destaca que a taxa é referente à travessia de veículos e a concessão para explorar economicamente quem utilizada a ponte "foi autorizada em 2004, durante o governo Marconi Perillo".\nEm resposta, a assessoria do ex-governador Marconi Perillo (PSDB), por meio de nota assinada pelo ex-presidente da Agência Goiana de Transportes e Obras (AGETOP), Jayme Rincon, informou que a obra "foi construída pela iniciativa privada, mediante acordo firmado com o governo estadual, com autorização para cobrança de uma taxa de utilização por veículos leves e pesados".