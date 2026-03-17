A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou o reajuste nas cobranças das tarifas de pedágio em trechos da BR-153 que passam por Goiás. A nova tabela começa a valer no próximo dia 26 de março em cinco praças, com novos valores que chegam a R$ 124,80. O reajuste, que afeta desde motocicletas até caminhões de carga pesada, altera o custo de deslocamento em pontos estratégicos como Piracanjuba e Itumbiara, na região Sul do estado.\nEm Piracanjuba, a nova tarifa para veículos de passeio passará de R$ 7,90 para R$ 15,60. Já na praça de pedágio de Itumbiara, o valor subirá de R$ 9,50 para R$ 14,90.\nPara caminhões leves, ônibus e tratores, as tarifas foram fixadas em R$ 23,40 em Piracanjuba e R$ 22,35 em Itumbiara. Já para veículos de maior porte, os valores sobem consideravelmente, atingindo o teto de R$ 119,20 e R$ 124,80, respectivamente.