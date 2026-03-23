O preço do pedágio vai ficar mais caro em trechos da BR-153 que passam pelas cidades de Piracanjuba e Itumbiara, na região sul de Goiás. A nova tabela de preços começa a valer nesta semana e o reajuste afeta desde motocicletas até caminhões de carga pesada.\nDe acordo com a concessionária Way Brasil, o contrato de concessão terá duração de 30 anos. Durante o período, a Way pretende investir R$ 10,5 bilhões nas BR-153 e BR-262, tanto em obras de infraestrutura quanto no atendimento.\nEntre as melhorias previstas estão obras emergenciais de recuperação do pavimento, requalificação das pistas, roçagem da vegetação às margens da rodovia e implantação de nova sinalização horizontal e vertical.\nO contrato também prevê 42 km de duplicação, 31,8 km de faixas adicionais, além da construção de passarelas, acessos, pontos de ônibus e passagens de fauna ao longo da rodovia.