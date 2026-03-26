Os pedágios para quem trafega pela BR‑153 ficaram mais caros a partir desta quinta-feira (26), com o início da operação da Way‑153, que substituiu a Triunfo Concebra. A nova concessionária será responsável por 530,6 quilômetros da rodovia entre Goiás e Minas Gerais. No estado, as cobranças serão feitas nas praças Piracanjuba e Itumbiara. Segundo a empresa, apesar do reajuste, motociclistas não pagam tarifa no novo modelo federal, que prevê isenção permanente para essa categoria nas concessões mais recentes.\nA Way‑153 – Concessionária Rota Sertaneja MG‑GO informou que a isenção ocorre porque as motocicletas não causam desgaste significativo no pavimento e, mesmo sem pagar, os condutores continuarão recebendo todos os atendimentos previstos no contrato.\nO diretor-presidente da Way Brasil, Paulo Nunes Lopes, afirmou que os motoristas devem notar mudanças rapidamente. Mas, pediu paciência aos usuários porque as intervenções serão gradativas.