O número de pedágios eletrônicos de passagem livre deve dobrar no país até o fim do próximo ano, aponta estimativa da ABCR (Associação Brasileira das Concessionárias de Rodovias).\nAtualmente, segundo a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), há 93 desses pórticos em rodovias sob concessão privada no país.\nOs três primeiros foram instalados em março de 2023 na rodovia Rio-Santos, nas cidades de Itaguaí, Mangaratiba e Paraty, todas no Rio de Janeiro.\nDe acordo com o Ministério dos Transportes, 15 rodovias no país contam com o modelo free flow atualmente.\nDo total de pórticos existentes, 15 estão em estradas estaduais sob concessão em São Paulo, conforme a Artesp (agência reguladora).\nDados da Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito) apontam que, desde a implantação, houve 200 milhões de passagens por esses pórticos.